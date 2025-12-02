Marc Márquez habla como nunca de Gemma Pinto: "Es mi gran apoyo, nos encontramos mutuamente"

Marc Márquez ha dedicado unas bonitas palabras a Gemma Pinto en los Premios AS del Deporte 2025, donde Feliciano López también ha hablado como nunca de su mujer, Sandra Gago.

Muchos rostros conocidos han acudido a los Premios AS del Deporte, como Jesús Navas, Carolina Marín, Rafa Nadal o Marc Márquez, quien ha hablado como nunca de su novia, Gemma Pinto.

"Es mi gran apoyo, nos encontramos mutuamente y los dos nos compenetramos muy bien, que es lo mejor de una pareja", destaca el campeón del mundo. que afirma que la influencer y él se apoyan "mutuamente".

Por su parte, Feliciano López ha dedicado unas bonitas palabras a su mujer, Sandra Gago. "No me quejo, la verdad, la vida me sonríe más de lo que me merezco, quizá", ha asegurado el extenista, que ha destacado que no puede "decir nada malo" de la modelo. "Es la madre de mis hijos y mi mujer, no puedo decir nada malo", ha afirmado López, que ha asegurado que "los que tienen hijos saben" que hay que ser "un equipo": "Hay que ayudarse el uno al otro".

"La verdad que no puedo tener más suerte de tener a Sandra a mi lado", ha destacado Feliciano López, que ha explicado que este año pasarán la Navidad en su casa: "A lo mejor viajamos a esquiar, pero de momento estaremos en casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.