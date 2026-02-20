Abuelas de España
Las manías universales de las abuelas españolas: "Te dan dinero como si estuvieran pasándote algo"
El creador de contenido Álvaro Casares repasa los hábitos que comparten (casi) todas las yayas españolas. Desde dar dinero "de contrabando" hasta un potaje a 40 grados, un retrato tan exagerado como reconocible.
Álvaro Casares, uno de los creadores de contenido favoritos de Aruser@s, ha vuelto a colarse entre los virales, esta vez gracias a su divertida reflexión sobre los patrones que umplen todas las abuelas españolas. Y más que sacar los trapos sucios a relucir, lo suyo es casi un homenaje nacional a las yayas.
Estas son, según Álvaro Casares, las manías de una abuela española explicadas "para no españoles". La primera: te dan dinero como "si estuvieran pasándote" algo ilegal, con sigilo y billete doblado en cuatro. La segunda: "manejan más información que la CIA". Y es que mirar por la mirilla o asomarse a la ventana no es cotillear.
Cuanto más calor hace fuera, aunque estemos a 40 grados a la sombra, más contundente es el menú. Que no falte un buen potaje porque eso alimenta. Y las cantidades tampoco se miden en kilos ni gramos, sino "a puñados".
"Siempre te ven muy delgado y nunca lo suficientemente abrigado. Les encanta tenerlo todo limpio y coleccionar cosas como cerámicas", asegura Casares. Porque si algo define a una abuela es su capacidad para detectar una mota de polvo a tres kilómetros. "Y su mejor momento es salirse 'al fresco'", advierte el creador.
Desde el plató de Aruser@s, aseguran que es "una cuestión de generaciones". "Soy abuelo y no hago todo eso", bromea Alfonso Arús. A lo que Alba Gutiérrez apunta: "Para mí son las abuelas de los milenials".
