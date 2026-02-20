Los españoles se rinden a las gangas y la compra de productos de segunda mano se dispara, según la OCU

Según una encuesta de la OCU, el 75% de los españoles entre 18 y 64 años han comprado al menos un producto de segunda mano en los últimos doce meses, gastando de media 167 euros.

Parece que los españoles cada vez estamos más habituados a comprar productos de segunda mano, tal y como explica la periodista Elizabeth López en el plató de Aruser@s.

Según la colaboradora, más del 75% de los ciudadanos entre 18 y 64 años han adquirido al menos un artículo de segunda mano en el último año, con un desembolso medio anual de 167 euros.

Entre los productos más buscados destacan:

48% ropa, calzado y accesorios

46% libros, películas o música

44% muebles y decoración

32% juguetes

28% artículos de deporte

Los datos provienen de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también revela que otro de los atractivos que "más nos gusta" es el arte del regateo: un 21% de los compradores consigue rebajar el precio inicial.

