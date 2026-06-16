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Un malagueño se gasta un dineral para ver el primer partido de la Selección en el Mundial... para verla empatar: "Cara de tonto es poca"

Carliyo, el famoso creador de contenidos malagueño, se ha gastado una pasta para poder ver el primer partido de la Selección Española en el Mundial solo para ver cómo empata con Cabo Verde.

Un malagueño se gasta un dineral para ver el primer partido de la Selección en el Mundial... para verla empatar: "Cara de tonto es poca"

"Cara de tonto es poca. ¿Cómo podemos empatar contra Cabo Verde? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es, tío?", grita indignado Carliyo, que ha presenciado el primer partido de la Selección Española en el Mundial de fútbol y ha visto cómo La Roja ha empatado con un rival aparentemente sencillo. El famoso youtuber recuerda en este vídeo viral que recoge Aruser@s que se ha gastado un dineral para poder asistir al encuentro... pero aunque dice que "esto es una pesadilla", se acuerda de que en 2010 empezamos perdiendo.

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