Luis Miguel brilla en el Santiago Bernabéu con dos conciertos en los que reunió a 50.000 personas cada noche. El cantante mexicano no defraudó al público madrileño y sacó sus ya tradicionales pasos de baile. "Es que en Madrid hizo más que nunca de Rockefeller", comenta Alfonso Arús, que opina viendo las imágenes que el artista tiene también movimientos de Rafael.

En el concierto se pudieron ver muchos rostros conocidos que no quisieron perderse la cita. David de Gea y Edurne o Paula Echevarría con Miguel Torres, fueron algunos de que se dejaron ver por los aledaños. Otros como Anabel Pantoja, Alex González o Chenoa compartieron en sus redes vídeos dándolo todo en el concierto del rey sol.

El artista, tras ser tildado de frío en Sevilla, el cantante se acercó a saludar tras finalizar el concierto, aunque este acto no sirvió de mucho, porque algunos asistentes mostraron su descontento tras el show. "Ni 'buenas noches, Madrid', ni 'gracias, Madrid'... Él tiene trabajo porque venimos nosotros y que no lo agradezca, creo que está muy mal", criticaba una fan a las afueras del estadio, mientras que otro asistente opinaba que Luis Miguel no arriesgó vocalmente y que no había hecho ningún guiño al público.