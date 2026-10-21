El exconseller catalán Lluís Puig vuelve a España tras nueve años fugado en Bélgica

Los detalles El jueves tiene previsto ir al Parlament para ocupar su escaño, dejando claro que le hace mucha ilusión. "Siempre he dicho que me fui con la cara bien alta, contento y orgulloso", ha expresado.

Lluís Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat, ha regresado a Cataluña tras nueve años fuera de España debido al 1-O. El juez del Supremo, Pablo Llarena, levantó las órdenes de detención contra él, Carles Puigdemont y Toni Comín, aunque sin aplicarles amnistía. Puig ha expresado su ilusión por volver "con la cara bien alta" y planea asistir a los 'Cants per la Llibertat' en Terrassa antes de acudir al Parlament, donde retomará su escaño. Josep Rull, presidente del Parlament, ha destacado la importancia de su regreso, calificándolo de un retorno significativo tras años de "represión política y judicial".

El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha regresado este miércoles a Cataluña tras haber vivido nueve años fuera de España por el 1-O.

Lo hace después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmase el levantamiento de las órdenes de detención contra Puig, el expresidente Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, aunque sin aplicarles todavía la amnistía.

En declaraciones a RAC1, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha explicado que recibirá a Puig sobre las 15:00 horas en la puerta de la Cámara, y luego la Mesa le hará una recepción.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. "Su ausencia no ha sido por casualidad, sino por una situación de represión política y judicial clarísima", ha dicho.

El jueves también se retirará el lazo amarillo que, desde el inicio de la legislatura, ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Se prevé que lo primero que haga Puig este miércoles sea ir a su ciudad Terrassa (Barcelona) para asistir a un acto frente al ayuntamiento, y el jueves quiere acudir al Parlament, que desde este martes y hasta el jueves celebra un pleno.

Puig es diputado en el Parlament y ahora ya podrá acudir presencialmente a los plenos, en lugar de ejercer el voto de forma delegada.

Pese a su regreso, el exconseller reveló recientemente que ha estado en Cataluña en varias ocasiones durante los nueve años en los que ha vivido fuera de España tras el 1-O, asegurando que había pisado "tierras del Ripollès, la Garrotxa y el Empordà, pero de forma discreta".

Puig volverá así a Cataluña antes que Comín, que lo hará el jueves cuando viajará hasta Madrid para acatar la Constitución para poder ser eurodiputado y el domingo hará una excursión a pie, y Puigdemont, que se prevé que lo haga después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Puig expresa su ilusión por poder volver y asegura que lo hace "con la cara bien alta"

Lluís Puig ha expresado su ilusión por poder volver este miércoles a Cataluña y asegura que lo hará "con la cara bien alta". En una entrevista en TV3, ha explicado que será un regreso "tranquilo, con calma, sin cámaras y tan íntimo" como cuando se fueron hace nueve años.

Según Puig, lo primero que quiere hacer es asistir a los 'Cants per la Llibertat' que protagonizan cada día un grupo de personas en honor a todos los que tuvieron que irse.

"Yo llevo nueve años en el exilio, ellos nueve años cantando. Muchas personas son conocidas de toda la vida. Por eso, creo que era el primer lugar al que tenía que ir. Les tengo que hacer un homenaje a ellos", ha sostenido.

El jueves tiene previsto ir al Parlament para ocupar su escaño, dejando claro que le hace mucha ilusión. "Siempre he dicho que me fui con la cara bien alta, contento y orgulloso de hacer el trabajo que me tocaba hacer", ha destacado.

Rull saluda la vuelta de Puig a Cataluña y al Parlament: "Te esperamos en casa"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha saludado la vuelta del exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) a Cataluña y al Parlament tras haber vivido en Bélgica.

"Y te esperamos en la sede de la soberanía nacional de Cataluña, de la que te han querido apartar de forma ignominiosa", ha expresado Rull en un mensaje en 'X'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.