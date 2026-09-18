La Lotería de Navidad llega a Aruser@s: las fechas más señaladas del año ya se agotan

La crisis de Ceuta, el eclipse o el Mundial 2026 son algunos de los números que los más previsores ya buscan para probar suerte el próximo 22 de diciembre.

Queda mucho para Navidad, pero siempre hay quien se adelanta y empieza a guardar sus décimos como oro en paño. Y este año parece que las fechas que han marcado la actualidad también tienen su hueco entre los números más buscados.

"Los números de la Lotería de Navidad con la fecha de la crisis de Ceuta están agotados y este año tenemos tantas fechas... porque está lo del eclipse, que también está agotado, ¡ahora mismo hay tantísimas cosas que juraría que vamos a estar dudando hasta el último momento!", comenta Alfonso Arús. "Y el Mundial", apunta la tertuliana Rocío Cano.

Por su parte, la tertuliana Elena Godessart asegura no comprender la viralidad de elegir una fecha concreta. "Creo que es el doble de difícil que te toque", reflexiona la tertuliana. "Si la historia nos demostrara que las fechas que son muy significativas finalmente se traducen en los premios gordos, vale, ¡pero es que juraría que nunca ha pasado!", plantea el presentador del programa, a lo que Angie Cárdenas matiza: "La única cosa que ha podido pasar a veces es que, donde ha habido una desgracia, igual en ese momento ha caído un premio y todo el mundo se ha alegrado porque lo necesitaban".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido