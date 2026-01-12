Ni Papá Noel ni belén: los Reyes Magos y el árbol dominan la Navidad española

¿Cómo nos han pasado la factura las fiestas navideñas? ¿Somos de gastar más o menos? ¿De Papá Noel o los Reyes magos? Así viven los españoles la Navidad, según el CIS.

Aunque no todo es gastar, la Navidad pasa factura. Según el último estudio del CIS, los españoles asocian lo mejor de estas fiestas a pasar tiempo con la familia, mientras que lo peor sigue siendo el consumismo.

Elizabet López, periodista en Aruser@s, desvela algunos de los datos más llamativos del informe. Y uno de ellos zanja un debate clásico: en la Navidad española, Melchor, Gaspar y Baltasar siguen mandando. El 42% de los españoles entrega los regalos el día de Reyes, frente a solo un 18% que apuesta por Papá Noel.

Donde sí se aprecia un cambio generacional claro es en la decoración navideña. El árbol de Navidad gana por goleada al belén: el 78% de los españoles compra árbol y adornos, mientras que solo la mitad mantiene la tradición de montar el belén.

Pero como cada año, queda abierto otro debate imprescindible:¿cuándo se quita el árbol de Navidad?.

