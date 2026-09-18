El 83% de los españoles ya no concibe una foto familiar sin su perro: "Es un miembro más"

La mayoría de los españoles considera a su perro uno más de la familia y quiere que esté presente también en los momentos más importantes.

¿Tu perro aparece en las fotos familiares? Si es así, formas parte de una mayoría: el 83% de los españoles incluye a su mascota en las fotografías de momentos importantes. Una cifra que pone datos a algo que cada vez vemos más en nuestro día a día, donde los perros ya tienen su sitio reservado en los grandes momentos familiares.

"Estas cifras reflejan una creciente normalización en el concepto de tener un perro, ya no es solo un animal de compañía, sino un miembro más del núcleo familiar con el que se cuenta para todo", explica Paula Silvestre en el plató de Aruser@s. "Es un vínculo emocional que se ha reforzado en los últimos tiempos con la aparición de nuevos conceptos familiares mucho más diversos", remarca la colaboradora.

"Pero habrá que preguntarle al perro si le gusta o no salir en la foto, ¿no?", bromea Alfonso Arús, recordando a todos esos familiares que ponen cara de pocos amigos cuando llega el momento de posar para la foto familiar.

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