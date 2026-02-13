De Lola Índigo a Hiba Abouk: las famosas inauguran la Semana de la Moda de Nueva York

El desfile de Carolina Herrera ha arrancado la Semana de la Moda de Nueva York, donde se han visto a rostros conocidos como Lola Índigo o Hiba Abouk, que han arrasado con sus estilismos, como puedes ver en el vídeo.

La Semana de la Moda de Nueva York ha arrancado con el desfile de Carolina Herrera, cuyo director creativo desde 2018, Wes Gordon, ha presentado las nuevas propuestas de Otoño-Invierno del próximo año.

La propia Carolina Herrera, que ha acudido al desfile junto a sus hijas y sus nietos, ha vuelto a dar una lección de estilo a sus 87 años. Además, también han acudido famosas de la talla de Anna Wintour, que ha charlado con la famosa diseñadora.

Por otro lado, también han estado presente rostros muy conocidos en España como Lola Índigo o Hiba Abouk. Mientras la cantante ha lucido un espectacular vestido negro y blanco de rayas que realzaba su silueta y ha sorprendido tiñéndose de morena, la actriz ha sorprendido con un crop top y una falda negros repletos de transparencias.

