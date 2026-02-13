En Instagram
El espectacular anillo de Blanca Suárez que desata los rumores de boda con Javier Rey
Blanca Suárez ha publicado unas fotografías con un anillo solitario que han desatado los rumores sobre un reciente compromiso con su pareja desde hace años, el también actor Javier Rey.
A pocos días de San Valentín, Blanca Suárez ha colgado varias fotografías en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar a la actriz con un espectacular anillo solitario. "Es llamativo", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que "todo el mundo apunta a un posible compromiso con Javier Rey".
"Aunque ellos son muy celosos de su vida privada, no ha pasado desapercibido ese pedrusco", resalta la colaboradora de Aruser@s, que enseña las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.
"Alguien se lo habrá regalado, o igual ha sido un autorregalo", afirma, por su parte, el presentador de Aruser@s.
Blanca Suárez confiesa haber trabajado en películas "truño"
Hace unos meses, la actriz explicaba en un podcast que "a veces venden muy bien el guion y aceptas" aunque luego no se ve reflejado en el resultado.
