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De Dior a Dolce&Gabbana

Kim Kardashian subasta los vestidos de la serie 'Todas las de la ley' para ayudar a mujeres vulnerables

"El derecho a un abogado no debería depender del saldo en tu cuenta bancaria", afirma Kim Kardashian tras subastar los lujosos vestidos que llevó en la serie 'Todas las de la ley' para ayudar a mujeres vulnerables.

Kim Kardashian subasta los vestidos de la serie 'Todas las de la ley' para ayudar a mujeres vulnerables

Kim Kardashian va a subastar el vestuario que usó en la serie 'Todas las de la ley' para ayudar a mujeres vulnerables. "Ya sabéis que Kim Kardashian está muy concienciada con este tipo de acciones", explica Tatiana Arús, que destaca que la celebridad quiere ayudar a mujeres que no tengan quién les represente o acceso a legislaciones.

Y es que la propia empresaria ha publicado el anuncio en sus redes sociales, donde destaca que "el derecho a un abogado no debería depender del saldo en tu cuenta bancaria". Según enseña Tatiana Arús en el vídeo, "la subasta incluye diseños de Roberto Cavalli, Valentino, Dior o Dolce&Gabbana".

Por último, la colaboradora de Aruser@s explica que "la subasta se inicia hoy en Los Ángeles".

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