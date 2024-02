Will Smith no ha querido perderse el debut del Inter de Miami y es que el equipo de David Beckham no para de aglutinar a fans famosos. Leonardo Dicaprio, Brad Pitt... y ahora ha sido el turno del protagonista de 'El príncipe de Bel-Air'. Will Smith y David Beckham han protagonizado un vídeo viral hablando sobre el campo del estadio, aunque, sin duda, el momento más llamativo ha sido cuando el actor ha localizado a Leo Messi.

"Me hace gracia porque Will Smith le está hablando y Messi no entiende nada de inglés", destaca Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús explica que algo pillará porque "tiene un profesor de inglés muy bueno", que es el mismo que el de Hans Arús. Además, el presentador de Aruser@s destaca que ve cada vez más pequeño a David Beckham: "Está empequeñeciendo".