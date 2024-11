Leo Harlem, tras ver a varios Papa Nöel en una ventana: "Esto no es un 24 de diciembre, es el asalto al Capitolio"

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el monólogo de Leo Harlem en 'Leo Talks' sobre la Navidad. En concreto, el cómico habla sobre los excesos de la decoración navideña. "Se ha puesto de moda colgar un Papa Nöel en la terraza", afirma el cómico, que pide "un poco de sosiego" a la gente.

"Una cosa es colgar uno y otra...", reflexiona Leo Harlem mientras enseña una fotografía en la que aparecen muchos Papa Nöel colgando de la misma ventana. "Esto no es un 24 de diciembre, esto es el asalto al Capitolio", afirma el cómico.

Un divertido monólogo al que no le falta razón, como destacan desde el plató de Aruser@s. "Ayer me hijo me preguntaba por qué subían tantos Papa Nöel", explica María Moya.