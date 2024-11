Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el monólogo de Leo Harlem sobre el infierno que es viajar con niños en el AVE. Según un estudio, el 81% de los padres se sienten juzgados en cómo crían a sus hijos. "De este estudio yo puede dar fe, porque yo participé", señala el cómico, que afirma que él ha juzgado a padres: "En concreto, al 100% de los que viajan con sus hijos en el mismo tren que yo".

"Yo me he hecho un Madrid-Valladolid con dos gemelos poseídos en el asiento de atrás", afirma Leo Harlem, que destaca que estaban "gritando como hienas y dando patadas de Taekwondo". "Ahí entendí por qué no se abren las ventanas de los trenes", asegura Leo Harlem, desatando las risas del público.