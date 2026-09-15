Alfonso Arús, al saber que han premiado a un restaurante mexicano por hacer la mejor paella del mundo: "Es una ofensa"

Un restaurante mexicano se ha llevado el premio a la mejor paella valenciana del mundo y, por si fuera poco, el certamen se ha celebrado en Valencia. Alfonso Arús no puede ocultar su indignación en Aruser@s.

El año pasado se lo llevó Ecuador... y esta vez, el premio se va para México. "Sí completan el podio dos restaurantes españoles", comenta Alba Sánchez en Aruser@s para templar los ánimos de Alfonso Arús, completamente derrotado al conocer el dictamen de este certamen que busca la mejor paella valenciana del mundo... y que se celebra en Sueca, Valencia.

El restaurante Burguettos, de Apizaco, México, es el gran ganador. El chef responsable siguió, como todos los participantes, la receta de la paella valenciana de manera rigurosa, con judías, conejo y caracoles incluidos.

"¿Estás segura de que no contiene guacamole?", pregunta el presentador del programa de laSexta, que se niega a admitir la realidad.

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