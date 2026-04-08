Leo Harlem descubre que el rafting no es lo suyo: "Te lanzan al río y es como una colilla en un sumidero"

Para el cómico, la famosa actividad de descenso de ríos se resume en recibir "una piragua del ToysRUs, un remo, un chaleco y unas indicaciones que básicamente son: 'no te mueras'".

El cómico Leo Harlem no se ha mordido la lengua al hablar de su experiencia con el rafting, la famosa actividad de descenso de ríos, durante su show Leo Talks. Entre risas, describe la aventura como toda una odisea que no recomienda a todos los públicos.

"Te llevan a un río con el agua muy revuelta, te dan una piragua del ToysRUs, un remo, un chaleco y unas indicaciones que básicamente son: 'no te mueras'", bromea Harlem. "Luego te dan una patada y te lanzan al río, a la aventura. Es la misma sensación que una colilla en un sumidero", remata entre carcajadas.

Desde el plató de Aruser@s aseguran que su descripción es "muy real", captando a la perfección la intensidad de este deporte extremo para los más valientes.

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