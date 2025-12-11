Leire Martínez y Edurne confirman en este vídeo su esperada canción juntas: 'No se me da bien odiarte'

Edurne y Leire Martínez han publicado este vídeo en el que confirman su colaboración un tema llamado 'No se me da bien odiarte'.

Alfonso Arús da "una buena noticia para todos los fans de Leire Martínez". Y es que la cantante ha confirmado a través de un vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, su colaboración con otra cantante española muy conocida: Edurne.

Ambas cantantes han grabado un vídeo, que ha compartido la vasca en su cuenta de Instagram, en el que desvelan el nombre del tema: 'No se me da bien odiarte'. Por otro lado, también han publicado un adelanto de este nuevo y esperado tema en cuyo vídeo se puede ver la figura de ambas caminando hacia la otra a oscuras, para iluminarse cuando se juntan.

"Leire tenía muy bien guardado el secreto", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas confiesa las ganas que tiene de escuchar el tema: "Me apetece muchísimo". "Aquí hay un club de fans muy fuerte", analiza Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas asegura que "la gente estará muy pendiente de la letra".

