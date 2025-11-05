El divertido vídeo viral del mono que prueba la salsa picante por primera vez: "Qué bueno, me representa"

"No puede ser 'arusoro', porque es un vídeo hecho con inteligencia artificial, qué lástima", lamenta Alfonso Arús tras ver este vídeo viral en Aruser@s.

Hoy es el día mundial de la salsa picante y en Aruser@s lo celebramos con la colaboración de nuestros espectadores, pero también, como no podía ser de otra manera, con vídeos virales.

Este es el caso de las imágenes que vemos a continuación en las que aparecen varios monos. Uno de ellos está comiendo un plátano, pero el otro, se atreve con los doritos bañados en salsa picante.

Como no podía ser de otra manera, al darle un bocado nota puro fuego en su boca y se lanza corriendo a beber agua, mientras que su compañero ríe a carcajadas.

"No puede ser 'arusoro', porque es un vídeo hecho con inteligencia artificial, qué lástima", lamenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.