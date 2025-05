Aitana desvela en su 'Listening Party' que las letras de 'Cuarto Azul' hablan de su vida: "No me he inventado nada"

Aitana ha hecho una 'Listening Party' en el Movistar Arena para descubrir las canciones de su nuevo disco, cuyas canciones afirma, hablan de su vida: "A veces soy un poco dramática, pero aquí no me he inventado nada".

Aitana ha presentado su nuevo disco ante miles de personas en el Movistar Arena y lo ha hecho de una original forma, con una 'Listening Party'. Se trata de un evento en el que la artista desvela los nombres y las melodías de las canciones que componen 'Cuarto azul'.

Aitana ha explicado el significado de sus canciones y ha desvelado que en este nuevo disco todas las letras tienen que ver con vivencias por las que ha pasado.

"Sabéis que las historias que cuento casi siempre en las canciones son historias que he vivido yo, pero sabéis que a veces soy un poco dramática y me invento muchas cosas", ha confesado la cantante, que, sin embargo, ha desvelado que la realidad es que en este disco no se "ha inventado nada". Además, tanto Ela Taubert como Alaska aparecieron por sorpresa para presentar sus temas con Aitana.

Tras escucharla, Angie Cárdenas destaca que "normalmente los cantantes dicen que necesitan tener muchas vivencias para poder componer". Por su parte, Alfonso Arús resalta el "excelente momento por el que está pasando la música en España que hay intérpretes que llenan estadios con una facilidad que no había pasado nunca". "Es abrumador", afirma Tatiana Arús, que destaca que en el caso de Aitana ni siquiera canta, es solo una escucha de su disco.

Sus 19 canciones

Estos son los nombres de las 19 canciones del nuevo disco de Aitana: Cuarto Azul

- 6 de febrero

- Duele un montón despedirme de ti (con Jay Wheeler)

- Segundo intento

- ¿Para qué volver? (con Ela Taubert)

- Cuarto azul

- Desde que ya no hablamos

- De 1 beso a 2 besos

- Trankis (con Barry b)

- Música en el cielo

- Cuando hables con él

- Luz de la mañana (interludio)

- En el centro de la cama

- Sentimiento natural (con Myke Towers)

- Conexión psíquica

- Superestrella

- Ex ex ex (con Kenia os)

- Hoy es tu cumpleaños (con Danny Ocean)

- Lia

- La chica perfecta (con Fangoria)