Kim Kardashian saca sus dos avatares en Fortnite: "Puedes escoger dos diseños y el color"

"Si sois aficionados a este juego, tenéis la posibilidad de usar el avatar de Kim Kardashian para jugar a partir de este sábado", destaca Tatiana Arús en este vídeo.

Kim Kardashian ha llegado al Fortnite con dos avatares. Según explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, "si sois aficionados a este juego, tenéis la posibilidad de usar el avatar de Kim Kardashian para jugar a partir de este sábado".

"Puedes personalizar el propio avatar, escogiendo el color y sus dos diseños", detalla la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde Hans Arús destaca que le parece "extraño": "Los que juegan a Fortnite suelen tener una edad de 16 a 18 años, no sé si Kim es el público que ellos buscan".

Por su parte, Tatiana Arús afirma que puede ser que sí ya que la familia Kardashian está muy metida en el mundo del maquillaje y la ropa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.