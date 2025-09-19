Kate Middleton y Melania Trump, juntas con un grupo de niños Scout: "Camila debió de aprovechar a poner pilas al audífono"

Ahora
"Melania Trump se sentó en la silla de los pequeños y confesó que su animal favorito es la mariquita", explica Tatiana Arús del acto con un grupo de niños junto a Kate Middleton en el que faltó la reina Camila.

Melania y Donald Trump siguen con su visita a Reino Unido, donde han sido recibidos por la familia real británica. Según el 'Daily Mail, en el momento que el presidente de Estados Unidos vio a Kate Middleton le dijo que era "muy hermosa".

Ahora, la princesa de Gales ha acudido junto a Melania Trump a conocer a un grupo de pequeños Scout llamados 'ardillas'. "Melania se sentó en la silla de los pequeños y confesó que su animal favorito es la mariquita", explica Tatiana Arús, que destaca la ausencia de la reina Camila: "Una parte la lleva Kate y la otra, Camila, que era la parte del museo".

"Igual aprovechó a ponerse pilas en el audífono, porque como no oye bien", explica Alfonso Arús, en referencia a este vídeo en el que Camila intenta mantener una conversación con Melania y esta hace más caso al príncipe Guillermo.

