Kate Middleton estrena esta espectacular tiara de rubíes y diamantes de 1853

Kate Middleton ha estrenado la tiara oriental con rubíes que data de 1853 y que está confeccionada con oro, ópalos y 2600 diamantes.

La familia real británica se ha vestido de gala navideña para homenajear al presidente alemán. "El rey Carlos y la reina Camila han estado supervisando que todo estuviera perfecto", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo "no faltaba detalle".

Por otro lado, Kate Middleton ha sorprendido al aparecer en la gala con una tiara oriental con rubíes. Se trata de una tiara de 1853 que ha estrenado la princesa de Gales en esta cena y que está confeccionada en oro, ópalos y 2600 diamantes. "Como para que se te caiga uno por el camino", destaca Tatiana Arús al ver el vídeo, donde afirma que "todas las miradas estaban puestas en ella".

Por último, Angie Cárdenas abre debate en el plató de Aruser@s sobre cuánto puede pesar la tiara. "La del rey Carlos III pesaba unos tres kilos", destaca Tatiana Arús.

