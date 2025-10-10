El vídeo de la reacción de Kate Middleton cuando le entregan un ramo de flores y un niño se lo quita

"Una niña pequeña le ha entregado un ramo de flores a Kate Middleton, pero llega otro niño y dice que las flores las quiere él", cuenta, entre risas, Tatiana Arús.

Kate Middleton sigue con su agenda en solitario en Reino Unido, donde ha acudido a una escuela infantil en Oxford. "Una niña pequeña le ha entregado un ramo de flores, pero llega otro niño y dice que las flores las quiere él", cuenta, entre risas, Tatiana Arús. Finalmente, la princesa de Gales entrega el ramo de flores al pequeño.

Por otro lado, el duque de Kent ha cumplido 90 años y la Casa Real británica ha compartido diversas fotografías repasado su vida. "Me gusta que compartan esas imágenes a moda de álbum familiar, el problema es que hay un salto en cuanto al bajón que ha dado", explica Tatiana Arús sobre el duque.

Kate Middleton visita un simulador de vuelo

"¿Por qué a Camila le suele tocar lo peor y a Kate lo mejor?", pregunta Alfonso Arús después de ver cómo la princesa de Gales muestra su faceta más desenfadada en un simulador de vuelo.

