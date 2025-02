¿Kanye West obligó a Bianca Censori a llevar su vestido 'desnudo' en los Grammy? "Su familia dice que la presionó"

Kanye West ha compartido en sus redes sociales una imagen el vestido que llevó su novia, Bianca Censori, en los Premios Grammy, y que ha desatado la polémica por parecer que iba desnuda. Pero no solo es look ha llamado la atención. La novia del rapero también acudió a la fiesta posterior de los Grammy con otro body que dejaba muy poco a la imaginación. Se trata de un body negro de la propia marca de ropa del rapero que cuesta 20 dólares.

"Por lo visto se comercializa en la página web de ropa que tiene su pareja, y creo que no está nada dejado al azar", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "Si costara más de 20 dólares, como no lleva nada de tela, sería un timo". "Se va a agotar en cero coma, aunque no para ponerlo en la calle", destaca Angie Cárdenas mientras Alfonso Arús afirma que podría venderse para el día de San Valentín.

Por otro lado, el presentador explica que "se está rumoreando mucho que es Kanye el que marca el look de su chica aunque a ella no le termine de convencer". Según detalla Tatiana Arús, "es cierto que Bianca Censori suele lucir poca ropa, pero lo que ha hablado la familia más cercana y una persona especialista en leer los labios, es que al parecer Bianca quería echarse atrás y estuvo presionada por Kanye". "Le dijo que era el momento de hacer la escena, parece que ella niega con la cabeza, pero que él estuvo presionando", explica Tatiana Arús.

Por su parte, Angie Cárdenas afirma que "en el momento en el que caminan, si hubiera podido tener una falda, se la hubiera tirado para abajo, porque hace un gesto raro": "¿A qué mujer no le gusta lucir un vestido bonito?, porque esto no es nada". Por último, Alba Gutiérrez cuenta que, al parecer, "una expareja de él ha dicho que una vez fue a un restaurant eyq ue la llamó por teléfono para decirle que se cambiara la ropa que llevaba porque no le gustaba nada".