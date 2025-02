Alfonso Arús alucina con el "desnudo" de Bianca Censori, mujer de Kanye West, en los Grammy: "Ya solo le quedaba ir en pelotas"

"Los vestidos que tapan estratégicamente no protegen demasiado", afirma Alfonso Arús, que analiza los looks y mejores momentos de los Premios Grammy en este vídeo de Aruser@s.

Tatiana Arús enseña los momentos más destacados de los Grammy 2025. Por ejemplo, Taylor Swift ha conquistado en la alfombra roja con un espectacular vestido corto rojo. Además, la joven ha hecho un guiño a su pareja, Travis Kelce, al llevar en la pierna la inicial de su chico. Por otro lado, Miley Cyrus ha apostado por un look futurista con un vestido negro de cuero y la melena larga suelta. Aunque, sin duda, los focos se los ha llevado Bianca Censori que se ha quitado el abrigo para mostrar su look 'nude'.

Y es que la mujer de Kanye West apareció con un vestido transparente en el que dejaba muy poco a la imaginación ya que parecía totalmente desnuda. "No sabemos si fueron expulsados o no, pero fueron escoltados", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que es "un me lo temía de libro": "Va a pillar un resfriado, los vestidos que tapan estratégicamente no protegen demasiado". "Nos hemos quitado tanta ropa, que ya solo le quedaba ir en pelotas", afirma el presentador.