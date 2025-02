Alfonso Arús, del desnudo de Bianca Censori en los Grammy: "Lo que importa es saber si ella está cómoda o no"

Angie Cárdenas destaca que no ve cómoda a Bianca Censori con su look al desnudo en los Grammy: "Está con las piernas así para taparse con el móvil". Muchos en redes señalan a Kanye West.

Tatiana Arús enseña más looks destacados de los Premios Grammy. Por ejemplo, el de Jennifer Lopez, que se inspiró en Nieves Álvarez, que lo lució en un desfile. Por otro lado, tras los Grammy hubo una fiesta posterior donde Paris Hilton acudió con un vestido ceñido de pedrería. "Quiso acudir con este vestido repleto de transparencias, pero, a diferencia de Bianca Censori, era algo más sutil", explica Tatiana Arús, que destaca que "se puede entrever un poco el pecho y la ropa interior, pero nada escandaloso".

"Bueno, no escandaloso, pero es lo mismo, uno tiene pedrería y el otro no, pero se ve exactamente lo mismo", destaca, por su parte, Angie Cárdenas mientras Alfonso Arús afirma que "algunos medios de comunicación han señalado que Bianca Censori y Kanye West fueron expulsados de la ceremonia, pero yo creo que abandonaron ellos". Además, Tatiana Arús enseña el look de Bianca Censori en la fiesta posterior a los Grammy.

Tatiana Arús explica que la pareja "quiso dar la nota en la alfombra roja y luego abandonar" mientras que Alba Gutiérrez explica que, al parecer, la pareja quería hacer un homenaje al último disco del cantante, en el que él aparece vestido de negro con una mujer desnuda. Por último, Angie Cárdenas lamenta que no ve a Bianca "cómoda": "Está con las piernas así para taparse con el móvil". "Hay mucho debate en redes en el que la gente dice que por su cara y su manera de actuar no está cómoda", explica Gutiérrez en el plató, donde Tatiana Arús enseña unas imágenes "en el interior de la fiesta en la que Bianca va en caballito de Kanye".

"Ahora, lo que realmente importa saber es si ella está cómoda o no, que es lo que suscita dudas", afirma Alfonso Arús en el vídeo, donde Alba Gutiérrez reflexiona: "Si al final ella decide ir así, llevar ese modelo o no llevar nada, estupendo". "Nada que objetar", sentencia el presentador.