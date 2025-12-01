Ahora
Juan y Medio carga contra el Black Friday: "Si tienes todo el año para que te engañen"

El presentador almeriense vuelve a protagonizar los 'zascas' en Aruser@s, esta vez por su crítica mordaz al Black Friday y a las rebajas que lo acompañan.

La lengua afilada de Juan y Medio no decepciona. El presentador vuelve a colarse en los 'zascas' de Aruser@s tras cargar con humor e ironía contra el Black Friday, cuestionando el entusiasmo masivo por las compras en estas fechas.

"Los días que va todo el mundo a comprar me parece absurdo ir: te comes las colas, los atascos, la gente... ¿para qué? Si tienes todo el año para que te engañen", bromea el almeriense.

Desde el plató, los colaboradores retoman el eterno debate sobre las rebajas reales de estas campañas, señalando que muchos establecimientos apenas aplican descuentos significativos. Además, recuerdan que, apenas un día después, hoy llega el Cyber Monday, lo que vuelve a avivar la conversación sobre estas estrategias comerciales.

