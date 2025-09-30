Ahora
Juan y Medio defiende el comercio local y carga contra Jeff Bezos: "Qué asco, ¡no puedo con él!"

Zascas

El presentador Juan y Medio deja claro en 'La tarde, aquí y ahora' que no es amigo de las compras online. Y va más allá, con una divertida pulla a Jeff Bezos que desata las risas en Aruser@s.

"Si te falta en casa un litro de leche o un queso de cabra payoyo, ¿a dónde vas a comprar?", le pregunta Eva Ruíz a Juan y Medio, en el programa 'La tarde, aquí y ahora'. Una pregunta a la que respondió tajante el presentador almeriense: "A los mercados de mi barrio o de mi pueblo, cercanía".

Y es que, según dice, "no compra por internet": "¡Es que le tengo un asco a Bezos!". "El de Amazon, el que se ha puesto cachas... Te meto con la mano abierta", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores ríen al ver cómo no puede controlar su rabia. "Le sale espuma de la boca", comenta Óscar Broc, al ver su enfado.

