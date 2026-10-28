Juan Avellaneda, al ver a Lamine Yamal e Inés García en el Balón de Oro: "Él lleva una chaqueta de mujer"

De la chaqueta de mujer de Lamine Yamal al look a lo "Morticia Addams" de Inés García, Juan Avellaneda analiza en este vídeo los estilismos de la pareja en la gala del Balón de Oro.

Juan Avellaneda ha analizado en este vídeo el estilismo de Lamine Yamal y su novia, la influencer Inés García, en la gala del Balón de Oro, donde el futbolista español ha ganado el premio Kopa, convirtiéndose por tercera vez en el mejor talento joven.

"Todos más o menos han ido bastante chonis, pero, para mí, el mejor look es Lamine Yamal", destaca el experto en moda, que explica que le encanta "ver a un hombre con un esmoquin diferente y con un poco de drama con esa flor". Además, Avellaneda explica que la chaqueta que llevaba el futbolista "es de mujer" y detalla qué es lo que él cambiaría del look.

Por otro lado, también analiza el look elegido por Inés García: "Va un poco Morticia Addams". "Con los guantes ya lo tengo muy visto", señala el experto en moda, que reflexiona sobre la influencer: "Como todo el mundo se está influenciando con Kardashian y Hailey Bieber, ella tiene la oportunidad de crear un estilo personal propio, ser como una Victoria Beckham".

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