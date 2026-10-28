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Juan Avellaneda, al ver a Lamine Yamal e Inés García en el Balón de Oro: "Él lleva una chaqueta de mujer"

De la chaqueta de mujer de Lamine Yamal al look a lo "Morticia Addams" de Inés García, Juan Avellaneda analiza en este vídeo los estilismos de la pareja en la gala del Balón de Oro.

Juan Avellaneda, al ver a Laminea Yamal e Inés García en el Balón de Oro: "Él lleva una chaqueta de mujer"

Juan Avellaneda ha analizado en este vídeo el estilismo de Lamine Yamal y su novia, la influencer Inés García, en la gala del Balón de Oro, donde el futbolista español ha ganado el premio Kopa, convirtiéndose por tercera vez en el mejor talento joven.

"Todos más o menos han ido bastante chonis, pero, para mí, el mejor look es Lamine Yamal", destaca el experto en moda, que explica que le encanta "ver a un hombre con un esmoquin diferente y con un poco de drama con esa flor". Además, Avellaneda explica que la chaqueta que llevaba el futbolista "es de mujer" y detalla qué es lo que él cambiaría del look.

Por otro lado, también analiza el look elegido por Inés García: "Va un poco Morticia Addams". "Con los guantes ya lo tengo muy visto", señala el experto en moda, que reflexiona sobre la influencer: "Como todo el mundo se está influenciando con Kardashian y Hailey Bieber, ella tiene la oportunidad de crear un estilo personal propio, ser como una Victoria Beckham".

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