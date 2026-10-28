Kim Cattrall, Ana Mena, Victoria Federica... los looks de los Premios Mujer del Año de Harper's Bazaar

Muchas famosas han acudido a la 5º Edición de los Premios Mujer del Año de la revista Harper's Bazaar, donde la actriz Kim Cattrall ha recibido un premio a toda su trayectoria.

Muchos rostros conocidos han acudido a la gran gala de los Premios Mujer del Año de la revista Harper's Bazaar. Mar Saura, María Pedraza, Ana Mena, Amaia Salamanca, Victoria Federica... famosas del mundo de la cultura y el entretenimiento han lucido sus mejores galas para la 5º edición de los Premios.

Incluso, estrellas internacionales como la actriz Kim Cattrall, conocida, entre otros papeles, por interpretar a Samantha Jones en 'Sex en Nueva York'. "La vemos visiblemente sonriente para disfrutar de esta gran noche, donde ha recibido un gran reconocimiento a toda su trayectoria", explica Tatiana Arús en este vídeo de Aruser@s.

Por su lado, Angie Cárdenas destaca que la actriz está igual que siempre: "No pasan los años por ella".

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