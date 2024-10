El Teatro del Châtelet en París está acogiendo en la tarde de este lunes la gala del Balón de Oro en la que, por primera vez desde 2003, no están ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo.

Cabe reseñar que esta edición ha contado con la novedad de nuevos premios al mejor entrenador de un equipo masculino y mejor entrenador de un equipo femenino.

El día comenzaba marcado con la exclusiva de 'Jugones': Vinicius y el Real Madrid, tras conocer que el brasileño no sería el ganador del galardón, han decidido no viajar a París.

La gala ha arrancado con la entrega del Trofeo Kopa al mejor jugador joven del año, que se lo ha llevado Lamine Yamal con solo 17 años tras una excelente temporada.

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking! 1️⃣ Yamal Lamine 2️⃣ Güler Arda 3️⃣ Mainoo Kobbie 4️⃣ Savinho 5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa#ballondorpic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Posteriormente, el FC Barcelona femenino, ganadoras de la Liga de Campeones, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, ha sido galardonado con el premio a mejor club femenino del año. Joan Laporta y Alexia Putellas han recibido el trofeo en el escenario.

Por su parte, tal y como había avanzado José Luis Sánchez, el mejor club masculino del año ha sido el Real Madrid, que se alzó con Liga, Champions y Supercopa de España. Nadie del conjunto blanco ha recogido el premio.

*Noticia en desarrollo conforme avance la entrega de premios.