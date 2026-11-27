Acción de Gracias ha dejado varios virales en Aruser@s esta mañana, como el de esta joven a la que su familia ha encargado preparar la mesa con el plato típico de esta celebración.

Acción de Gracias es una de las celebraciones más señaladas en Estados Unidos y la comida es una de sus grandes protagonistas. Sin embargo, no todas las familias siguen la tradición al pie de la letra. Es el caso de esta joven vegana, que ha decidido preparar una versión vegetal del típico pavo para sorprender a sus familiares.

"Pensé que esta sería una sorpresa perfecta", comenta la joven en el vídeo, convencida de que su propuesta será todo un éxito. "Creo que será un día de Acción de Gracias memorable", añade. Una frase a la que ha reaccionado con humor el creador de contenido '@danielFfez': "Creo que va a quedar en los anales de la historia de esa familia".

Una alternativa vegana que demuestra que las tradiciones también pueden reinventarse.

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