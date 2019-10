Una joven ha compartido en un post en 'Reddit' la "humillación" que, tal y como afirma la usuaria anónima, sufrió por parte de sus amigos tras salir de fiesta, y que por la que ahora se enfrentan a un delito de vejaciones.

"Soy vegana, y lo he sido durante diez años. No como carne desde que tenía tres o cuatro años, cuando descubrí de dónde viene. No es ningún secreto, y todos lo saben y lo respetan, o eso pensé": así comienza un post de 'Reddit' en el que la joven de 24 años ha querido denunciar la actitud de algunos de sus amigos.

En él, la usuaria asegura que días antes, en una fiesta, se embarrachó. Entonces, sus amigos, "pensaron que era divertido" darle nuggets de pollo. "Les pregunté si eran veganos, y me dijeron que sí", continuaba la chica, que asegura que aunque tenían un sabor extraño, pensó que era por su estado de embriaguez.

"Me enteré al día siguiente cuando mi hermana me envió un mensaje diciéndome que revisara la historia de Snapchat de mis amigos. En ella se mostraban dándomelos (incluida la conversación en la que pregunté si era vegano). Luego se burlaban de mí y fingían ser yo cuando descubrí que comía carne", explica en el post.

Tras ello, el hombre asegura que realizó una grabación de pantalla y denuncio ante la Policía: "Ahora tres de mis (ex) amigos enfrentan cargos", ha apostillado. "Desde mi punto de vista, aprovecharon mi estado de embriaguez, manipularon mi comida y me humillaron públicamente. En su opinión, era solo una broma", sentenciaba en el post.