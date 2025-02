Una joven de Lepe se va a Egipto una semana y se lleva kilos de embutido desde España: "Mi padre me ha preparado cuatro paquetes de mojama"

Esta joven de Lepe (Huelva) asegura que es "muy rara para comer" y por eso se lleva paquetes y paquetes de embutido para viajar a Egipto, como muestra en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

"Mi padre me ha preparado cuatro paquetes de mojama, otro de salchichón, otro, chorizo, jamón, otro de chorizo, pipas tijuana para saborear las pipas de España, mis cereales de Mercadona que yo siempre me como esto y un paquete de piquitos, porque no me podía traer el pan de España", enseña ella a cámara mientras espera a montarse en el avión.

Pero lo más sorprendente de todo es que toda esa comida solo es para ella y además, solo va a estar allí durante siete días. "Estaba cagada de miedo de que no me dejaran meterlo, pero nadie me ha puesto ningún problema, así que yo, a comer", confiesa.