Un joven denuncia el estado de una pizza a domicilio: "No sé si reír o llorar"

Un pedido de comida a domicilio ha desatado incredulidad en redes sociales después de que un joven denunciara el insólito estado en el que recibió una de las pizzas.

Lo que prometía ser una comida rápida de domingo por la noche terminó convirtiéndose en una historia viral y surrealista. Un joven ha denunciado en redes sociales el estado en el que le llegó una pizza que había pedido a domicilio.

"La comida bastante regular, tardaron un montón en traer la primera pizza teniendo el local vacío, la traen en una caja y sin servilletas. Yo ya no sé si reír o llorar. La segunda me llega así. Quizás era una broma por el Día de los Inocentes retrasada", relata el joven en la reseña que ha dejado del local, adjuntando una fotografía en la que puede verse una pizza en la que únicamente quedan los bordes, con todo el interior completamente vacío.

"La gente ya ha especulado en si ha sido el repartidor", comenta Alba Sánchez al hacerse eco de la noticia. "A mí lo que más me gusta de la pizza son los bordes", añade entre risas Rocío Cano, poniendo el toque irónico.

