Alfonso Arús alucina con el restaurante que ha cobrado 6 euros de suplemento a un joven por pedir mayonesa

"Te cuesta más el condimento que la salchicha", ríe la colaboradora de Aruser@s Alba Gutiérrez, tras descubrir que un joven ha denunciado que le han cobrado 6 euros extra por la mayonesa en un local de frankfurts.

Después del debate sobre cuánto cuestan y la cantidad que sirven algunos restaurantes en las medias raciones, Alfonso Arús desvela una noticia que se ha vuelto viral las últimas horas: "Le han cobrado 6 euros de suplemento a una persona por la mayonesa en un restaurante de frankfurts".

Según cuenta el presentador del programa, el joven se ha quejado y, tras su denuncia, los dueños del local le han prometido que le devolverán el importe. "¿Le han cobrado un euro por cada sobre?", pregunta alucinado Hans Arús, a lo que Alba Gutiérrez responde sorprendida: "Te cuesta más el condimento que la propia salchicha".

Alfonso Arús muestra su indignación ante los dos extremos: las medias raciones sin sentido y la "la cocina moderna donde "cada camarero llega a tener su propia función". "Para servirte un dorito tienes 12 camareros: uno que te echa el aceite, otro el vinagre, otro una ralladura de algo, otro el queso, un polvo...", ríe el presentador del programa.

