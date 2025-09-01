Ahora
Josema Yuste ('Martes y 13') denuncia que "ahora hay más censura que hace 30 años" y recuerda el sketch de "mi marido me pega"

"No estábamos ni a favor ni en contra de nada"

Quien fuera integrante de uno de los dúos cómicos más famosos de este país, Josema Yuste, cree que ahora hay más censura que hace 30 años. "Con Martes y 13 éramos más libres", afirma para después recordar el sketch de 'mi marido me pega'.

"Realmente, ahora hay más censura que hace 30 años", afirma Josema Yuste en este fragmento de una entrevista de Radio Euskadi del que se hace eco Aruser@s en su sección de los 'zascas'.

El humorista, quien fuera integrante de uno de los dúos cómicos más famosos de España, cree que era "más libre con Martes y 13". "A veces el humor traspasa la línea, pero no pasa nada por traspasar la línea un poco", afirma.

"No tenía mala intención. Es que Millán (Salcedo) tiene una cara absurda muy graciosa diciendo 'Me pega, mi marido me pega' con un moratón aquí", dice poniendo de ejemplo uno de sus sketchs más recordados y polémicos. "No estábamos criticando ni a favor ni en contra de nada", defiende.

En el plató del programa de laSexta, hay disparidad de opiniones acerca de este espinoso asunto. "Los tiempos cambian y los humoristas tienen que saber adaptarse a eso", comenta Òscar Broc. Sin embargo, Angie Cárdenas tiene la visión de que hoy en día "tenemos la piel muy fina".

