Johnny Depp se convierte en Ebenezer Scrooge para desatar el caos en pleno Nueva York

Johnny Depp se ha caracterizado como Ebenezer Scrooge por las calles de Nueva York ya que el 13 de noviembre se va a estrenar la nueva versión de Cuento de Navidad protagonizada por él.

Johnny Depp ha sorprendido a los viandantes de Bryant Park, en Nueva York, caracterizado como Ebenezer Scrooge, el personaje protagonista de la novela Cuento de Navidad, del escritor Charles Dickens.

Y es que, como explica Tatiana Arús en el plató de Aruse@s, "el próximo 13 de noviembre se va a estrenar esa nueva versión protagonizada por Johnny Depp".

"Así que los que paseaban por Nueva York se encontraban en la calle con el actor haciendo de Grinch de la Navidad lanzando galletas y destrozando los árboles y todo lo que encontraba a su paso".

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