Javier Coronas critica en 'Ilustres Ignorantes' a las personas que se piden un cortado en un bar y se pasan la tarde haciendo los pasatiempos del periódico. "Hablo de esas personas que se toman un cortado y van a un bar solamente para hacer los pasatiempos", introduce el presentador.

"Se toman el cortado en dos horas y empiezan el sudoku, no lo saben, lo enmarronan y lo dejan a la mitad, hijo de puta", afirma Coronas, que explica que "en el quiosco hay libros que tienen 1.000 sudokus y no haces el del bar, eso es de todos y si fallas pon tu nombre y di: 'Perdón, me llamo Eduardo y no lo he sabido hacer'"

"Buena idea", opina Víctor Amela, mientras se ríe María Moya porque le hace mucha gracia el comentario. "Y el DNI casi", añade entre risas la tertuliana.