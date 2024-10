El periodista Javier Chicote abandona el plató de 'Espejo Público' tras los insultos de Sofía Cristo y Bárbara Rey. Chicote estaba dando detalles sobre estos supuestos chantajes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 cuando Sofía Cristo ha entrado por sorpresa en el plató para defender a su madre. La hija de Bárbara Rey ha desmentido al periodista, al que también ha insultado: "¿Sabéis mucho todos no?". "Yo sé lo que publicó en un libro el jefe de los espías hace tres años, que está perfectamente documentado", ha respondido Chicote.

"No tienes ni p*** idea de nada", ha respondido, por su parte, Sofía Cristo a Javier Chicote, al que le ha recriminado que tiene "pruebas de miera". Algo que ha indignado al periodista, que le ha pedido que le hable "con respeto". "Tú qué cojones sabes lo que ha pasado esa mujer", ha insistido Sofía Cristo en un tenso momento que definitivamente ha estallado cuando Bárbara Rey ha entrado por teléfono para cargar también contra el periodista, quien ha decidido abandonar el plató tras los insultos de ambas.

Más tarde, el propio Javier Chicote se ha defendido en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que no tenía que "aguantar el lenguaje chabacano y barriobajero". "Yo no espero ejemplaridad de esta señora, que es capaz de usar a un niño de 13 años para sacarle fotos mientras le enseña los pechos a un señor", ha afirmado el periodista. "Juan Fernández-Miranda y yo publicamos un libro en 2021 donde se documentan los dos chantajes de Bárbara Rey y no hubo ni una demanda, si la hay ahora, perfecto, va a pagar su abogado y el nuestro porque la van a condenar en costas", ha recordado Chicote.