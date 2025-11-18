De un jarabe para "el nene" de 18 años a un test de embarazo para una perra: las peticiones más raras que le hacen a este farmacéutico

"Hice una lista con algunas cosas que hoy me pidieron para que vean que no exagero", comenta un farmacéutico en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Un farmacéutico sorprende a los colaboradores de Aruser@s con un vídeo viral en el que desvela las peticiones más inverosímiles que le han hecho los clientes en tan solo ocho horas de turno.

Y es que, @nicolasm4rtin está alucinando con algunas de las cosas que le han solicitado, como por ejemplo, un test de embarazo para una perra.

"Después me pidieron pastillas para no enfadarse tanto... las necesito", comenta sin poder evitar sonreír. Después, le pidieron una señora le pidió jarabe en ibuprofeno para su "nene" de 18 años.

"Un loco vino y me preguntó si teníamos algo para que le crezca la barba", añade. La guinda va para la mujer que llegó con dos cajitas de leche para bebé con el objetivo de cambiarlas. El problema es que las compró hace dos días... en otra farmacia.

Alfonso Arús cree que la gente "está un poco 'pallá'". Alba Gutiérrez, por su parte, se pregunta cuántos 'jeringuillazos' de jarabe le hacen falta "al nene de 18 años".

