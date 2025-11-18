Rastrillo de Nuevo Futuro
Esta es la ropa que ha donado Georgina Rodríguez en el Rastrillo de Nuevo Futuro: "Nos ha donado unos 15.000 euros"
Alicia, encargada de vender la ropa donada por Georgina Rodríguez en el Rastrillo de Nuevo Futuro, explica que la pareja de Cristiano Ronaldo ha donado 10 pares de zapatos de unos 2,000 euros cada uno.
Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s este vídeo de Alicia, la encargada de vender la ropa donada por Georgina Rodríguez en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Y es que, por lo visto, ha sido todo un éxito.
"Lo que ha regalado, a lo mejor, pueden ser unos 15.000 euros", explica la mujer, que destaca que la pareja de Cristiano Ronaldo ha donado unos zapatos que pueden costa 2.000 euros cada zapato y nos ha podido donar unos 10 pares que vendemos a 40 euros".
Pero, ¿qué es lo que más éxito ha tenido? "La ropa de gimnasia, los vaqueros y ropa de vestir", explica la responsable del mercadillo, que confirma que no hay ropa de Cristiano Ronaldo en las donaciones: "He puesto su nombre para que se asocie que es Georgina, la mujer de Ronaldo, porque si no igual no se sabe quién es".
Por otro lado, Carmen Lomana también ha acudido a su puesto en la 54ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro, donde ha afirmado que sigue con su relación con Antoni Gutiérrez y ha mandado un mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada: "Que venga a comprar un libro".
