Un farmacéutico, tras mostrar su "feo y ridículo" pijama para invierno: "¿Hay que priorizar estética o comodidad?"

"Las cosas feas tienen un extra de comodidad", asegura el farmacéutico Fernández, tras mostrar su "mono para invierno cómodo, calentito, funcional", y algo extravagante, que a su novia le parece "feísimo y ridículo".

"Os voy a invitar a participar en una discusión de pareja", comienza diciendo el creador de contenido '@farmaceuticofernandez' a sus seguidores entre risas, mientras muestra cuál es su pijama "para estar por casa".

Lo cierto es que no pasa desapercibido ni por el color ni por la imagen del tigre que abarca toda la prenda. "Es un mono para invierno que me regaló mi hermana para estar por casa y se pone encima del pijama como una bata, muy cómodo, calentito y funcional", asegura Fernández. Sin embargo, reconoce que a su novia "no le gusta nada". "Por muy cómodo y calentito que esté, me dice que no me lo puedo poner porque estoy feísimo y es ridículo".

La advertencia de su chica ha hecho reflexionar al farmacéutico, que plantea: "¿Hay que priorizar estética o comodidad?". "Y me diréis: '¡Pues cómprate algo cómodo y bonito! No es igual; las cosas feas tienen un extra de comodidad", ríe.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están divididos. Mientras Hans, Tatiana, Marc, Alba Gutiérrez y Alba Sánchez prefieren la comodidad, Angie Cárdena, Alfonso Arús y Rocío Cano apuestan por ir arreglados. "Incluso viviendo solo, apuesto por la estética", plantea el presentador del programa.

