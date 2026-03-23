Le invitan virtualmente a una boda para que sea "espectador digital": "No había espacio para mí, pero querían que fuera parte"

Los novios de esta boda no quieren invitar a su amigo a comer y beber a su banquete, pero sí quieren que esté presente. Por eso lo invitan a ser su "espectador digital". Alfonso Arús pregunta que dónde hay que firmar para que a uno siempre lo inviten de esa manera.

Ana Pau y Santiago se casan el 24 de octubre de 2026 y quieren que su amigo -que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s- celebre su amor con ellos en "la intimidad" de su "micro-wedding" sin importar la distancia.

Así lo aseguran en su invitación, que para el joven no es más que una manera elegante de decir que no hay espacio para él de manera presencial en su boda real. Así que @pensamientos.intr41 se tendrá que quedar sin barra libre ni canapés.

Pero eso sí, podrá seguirlo todo en streaming a través de este "pase oficial de espectador digital" que le garantiza un acceso VIP a 'mejores amigos' de su cuenta de Instagram. "A mí se me hace raro sentarme en mi casa el sábado a ver tu boda en tiempo real", reconoce el chico.

"Perdona, ¿dónde hay que firmar?", pregunta Alfonso Arús en el programa de laSexta.

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