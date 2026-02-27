Unos novios se hacen virales por cobrar con datáfono a los invitados en plena boda: "En la riqueza y en la pobreza..."

En Aruser@s alucinan con la última tendencia nupcial: una pareja que decide que, además de amor eterno, quiere ingresos inmediatos. ¿El método? Datáfono en mano entre los invitados.

Aquí no se libra de pagar ni uno. Y es que unos novios se han vuelto virales tras pasearse con un datáfono entre sus invitados para cobrar los regalos. "En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida...", ya lo dice el cura. Y parece que estos recién casados se han centrado, de momento, en aumentar su poder adquisitivo.

Como vemos en el vídeo, una amiga e invitada a la boda se encarga de pasar el datáfono para cobrar algunos de los regalos que los asistentes han dejado en un módulo colocado durante la ceremonia. Para los más clásicos, también existía la opción de entregar un sobre con efectivo, que según explica "es súper bienvenido".

Desde el plató de Aruser@s no dan crédito a la práctica. "Muchos novios dan un número de cuenta para quien quiera aportar, pero ir con el datáfono...", alucina Angie Cárdenas. "Es una falta de intimidad increíble", remata la tertuliana.

Por su parte, Alba Gutiérrez señala que "limita un poco el hecho de dar la cantidad que tú quieres", porque claro, con el datáfono en la mano cualquiera se atreve a marcar 20 euros.

