Una joven española que vive en EEUU explica cómo reaccionan al saludo de los dos besos: "Ponen cara de asco"

La creadora de contenido española '@elchouder' desata el debate sobre las diferencias culturales al saludar entre España y Estados Unidos, mientras que Alfonso Arús reivindica el saludo post-COVID de dar el codo.

Que la forma de saludar varía en cada país es algo que conocemos. En España, y en gran parte de Europa y Latinoamérica, es común dar dos besos en la mejilla o un buen apretón de manos. Una costumbre que parece que a los estadounidenses no les encaja.

Eso es lo que ha explicado la creadora de contenido española '@elchouder': "En Estados Unidos respetan mucho su espacio personal y no son tan toconas o cercanas como podemos ser las personas de España, y cuando a mis estudiantes les digo que nosotros nos damos dos besos, me preguntan que por qué razón".

Según cuenta la 'influencer', comienzan a poner "caras de sorpresa" o, incluso, de "asco" porque "no lo entienden". "Ello simplemente se saludan con la mano, se dan unos abrazos rarísimos porque se dejan un montón de espacio o se dan unos abracitos que son como de lado y con la cara de lejos, lejos", explica la joven.

Desde el plató de Aruser@s, hablan sobre las diferentes formas de saludar. "Me parece lógico cuestionar por qué damos dos besos, ¿no es suficiente con uno?", se pregunta Alfonso Arús. Y es que, para el presentador del programa, cuanto más pasan los años, más valora las "cosas buenas trajo el COVID": "Una el teletrabajo, y la otra dar el codo".

