Una nutricionista advierte: "Restringir demasiado los alimentos hace aparecer el atracón, la ansiedad o la culpa"

'Top expertos' de Aruser@s

Una nutricionista advierte sobre "restringir mucho" ciertos alimentos: "Aparece el atracón, la ansiedad o la culpa"

En la sección 'Top Expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús expone lo que ha explicado una nutricionista sobre que prohibir ciertos alimentos puede provocar el efecto contrario al deseado. "Al limitarlo, se vuelve más atractivo para el cerebro", señala.

Alfonso Arús presenta en 'Top expertos' lo que ha comentado la nutricionista Blanca Martín sobre los peligros que puede traer "restringir mucho ciertos alimentos".

Según cuenta la especialista: "Al limitarlo, se vuelve mucho más atractivo para nuestro cerebro y no va a parar de pedírtelo". Por ello, permitir comerlo hace que evitemos que aparezca el "atracón, seguido de la ansiedad o la culpa".

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con "el efecto contrario" que plantea la experta. "Porque tras cometerlo, vuelves con cargo de conciencia a ser superestricto y, al final, vuelves a caer", comenta Angie Cárdenas.

"Un nutricionista nunca te va a prohibir un alimento, te lo podrá dar con moderación o con unas pautas", señala Hans Arús, que asegura que la clave está en "buscar un equilibrio".

