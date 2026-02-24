Ahora

Vídeos virales

El insólito plan de un joven harto de no encontrar trabajo: acabar en la cárcel "con gastos pagados"

Oleg, de 20 años, decidió que la prisión era la solución: comida, techo y "gastos pagados". Su método: una falsa amenaza de bomba en un aeropuerto que terminó con él condenado a más de tres años de cárcel.

El insólito plan de un joven harto de no encontrar trabajo: acabar en la cárcel "con gastos pagados"

Harto de no encontrar trabajo y de "pasar penurias" para comer, un joven se las ingenió para ir a prisión. Se llama Oleg, tiene 20 años y fue arrestado por una falsa amenaza de bomba en un aeropuerto, por la que ha sido condenado a tres años y dos meses de cárcel.

El joven, natural de la República de Baskortostán, estaba haciendo el servicio militar y, al terminar, no encontró salidas. "Sin recursos, sin apoyo ni familia, y sin poder acceder a un empleo, se le ocurrió terminar en la cárcel con gastos pagados", comenta Alba Sánchez.

Tras un primer intento fallido de amenaza de bomba en un hotel, donde no se creyeron su historia, repitió el plan en un aeropuerto, donde las estrictas medidas de seguridad sí dieron resultado: fue arrestado. "Él dice que, por lo menos, tiene lo que quería", alucina la colaboradora.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas no da crédito: "¿A qué trabajo aspira?, pregunta en el plató, a lo que Alfonso Arús responde entre risas: "Aspiras...a cadena perpetua".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo intenta salvar los muebles en Extremadura y Aragón: llamada a Abascal y 'manual de instrucciones' para Guardiola y Azcón
  2. Cuatro años de guerra en Ucrania: el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial sin visos de resolverse
  3. Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F
  4. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte del ex alto cargo
  5. La Guardia Civil traslada a la jueza que investiga el accidente de Adamuz que Adif se llevó material de la zona para hacer pruebas "sin advertirlo ni solicitarlo"
  6. La clave en la caída de 'El Mencho': la identificación de una de sus parejas sentimentales precipitó la operación