El insólito plan de un joven harto de no encontrar trabajo: acabar en la cárcel "con gastos pagados"

Oleg, de 20 años, decidió que la prisión era la solución: comida, techo y "gastos pagados". Su método: una falsa amenaza de bomba en un aeropuerto que terminó con él condenado a más de tres años de cárcel.

Harto de no encontrar trabajo y de "pasar penurias" para comer, un joven se las ingenió para ir a prisión. Se llama Oleg, tiene 20 años y fue arrestado por una falsa amenaza de bomba en un aeropuerto, por la que ha sido condenado a tres años y dos meses de cárcel.

El joven, natural de la República de Baskortostán, estaba haciendo el servicio militar y, al terminar, no encontró salidas. "Sin recursos, sin apoyo ni familia, y sin poder acceder a un empleo, se le ocurrió terminar en la cárcel con gastos pagados", comenta Alba Sánchez.

Tras un primer intento fallido de amenaza de bomba en un hotel, donde no se creyeron su historia, repitió el plan en un aeropuerto, donde las estrictas medidas de seguridad sí dieron resultado: fue arrestado. "Él dice que, por lo menos, tiene lo que quería", alucina la colaboradora.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas no da crédito: "¿A qué trabajo aspira?, pregunta en el plató, a lo que Alfonso Arús responde entre risas: "Aspiras...a cadena perpetua".