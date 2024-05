Esta iniciativa vista en una boda se ha viralizado en X. Un grupo de amigos ha decidido pegar fotos de los solteros y las solteras en dos espejos y facilitar un posible lío entre los asistentes a las nupcias. Las imágenes llevan debajo el perfil de Instagram de la persona por si se quisiese utilizar. "¿La soltera es la que realmente no se ha casado? Porque puede que sea soltera pero esté comprometida y tengamos un pollo en la boda", se pregunta Alfonso Arús, a lo que Hans Arús le responde que soltero es quien no tiene pareja. "De una boda, sale otra y aquí te lo ponen más fácil para hacer match", comenta Angie Cárdenas.

Alfonso Arús reconoce que le gusta llevar la contraria y manifiesta que esta iniciativa es contraproducente porque un casado tiene "mucho más morbo". "Basta que veas la lista de los sin pareja y la de los casados para que digas 'qué bueno está el casado'", expone el presentador. Patricia Benítez está de acuerdo con él, ella también piensa que los hombres que están "pillados" suelen ser los más atractivos. Además, la tertuliana añade que "estaría bien que debajo de la foto pusiesen tres o cuatro pinceladas sobre la persona: la edad, si tiene hijos...". Por su parte, Alba Gutiérrez piensa que hay que tener en cuenta también la foto que te ponen. "Porque luego ves la comparativa super maqueado en la boda y luego la foto que te ha pillado tu amiga con mala leche, que sales fatal, ¿y qué pasa aquí?", opina.

"Lo de las pegatinas me parece una idea maravillosa porque vas a tiro hecho y es un poco más fácil", manifiesta Rocío Cano que afirma que le "encanta" la idea, mientras que el conductor del programa opina que los casados tendrían derecho a quejarse porque se les está excluyendo. "Además, no hay ninguna garantía de que los solteros no lo sean después de haberse casado y divorciado", expone Alfonso Arús, a lo que Tatiana le dice que "da igual porque sigues estando en el mercado". "Sí, pero de segunda mano", contesta el presentador a la tertuliana provocando la indignación de Patricia Benítez. "Perdona, yo no soy de segunda mano", le responde y el presentador le aclara que es una broma.